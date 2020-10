Worden jongeren genoeg betrokken bij ontwikkelingen Zuidoost? 'Er klopt iets niet'

Melisa Imani (26) woont al haar hele leven in Zuidoost. Zij ziet haar buurt in rap tempo veranderen, met name door grootschalige nieuwbouw. Toch heeft zij als jonge Amsterdammer moeite om aan een huis te komen. In Wij Zijn Amsterdam gaat Emre Ekinci in gesprek met Melisa en stedenbouwkundige Wouter Pocornie over hoe zij tegen de ontwikkelingen van hun stadsdeel aankijken.

Melisa, die zelf singer-songwriter is, merkt op veel vlakken dat Zuidoost hard aan het veranderen is. Naast de nieuwe huizen merkt ze tijdens een wandeling door Ganzenhoef of Kraaiennest al gauw wie de nieuwe bewoners zijn. 'Je weet dat ze er wonen, maar ze zijn een beetje verdwaald en een beetje zoekende omdat er toch een beetje cultuurverschil is. Het zijn mensen uit een andere sociale klasse.'

Architect en stedenbouwkundige Wouter Pocorni is net als Melisa geboren en getogen in Zuidoost. Hij maakt zich zorgen over het proces van gentrificatie in zijn stadsdeel, wat volgens hem niet alleen gaat over het opwaarderen en het veiliger maken van een buurt. 'Het is een complex en meerlaags proces. Wat uiteindelijk gaat over het vervangen van een bepaalde klasse in een bepaalde buurt. Het sleutelwoord "verdrijving" moet worden meegenomen in de definitie', benadrukt hij.

Jongeren betrekken bij vernieuwing

Wouter zet zich samen met Prospect 11 en zijn eigen bedrijf Bijlmer Believers 3.0 in om jonge Amsterdammers uit Zuidoost te betrekken in de vernieuwing van de buurt. Zo zorgt hij voor woon- en werkplekken in oude kantoorgebouwen waar jongeren terecht kunnen om hun creatieve ideeën te verwezenlijken.

Wouter: 'Er is heel veel draagvlak, zowel politiek als commercieel om bewoners en huidige gebruikers van Zuidoost te betrekken. Maar jongeren zitten niet genoeg aan tafel. Ze worden niet genoeg gehoord en laten zich ook niet genoeg horen.'

Melisa merkt dat vooral als het gaat om de woningnood onder jongeren. 'Voor mij en mijn vrienden is het moeilijk een huis te vinden. Heesterveld is bijvoorbeeld bedoeld voor creatieve jongeren. Ik ben een van die jongeren, maar het is nog steeds moeilijk voor mij om een huis te vinden, dus iets klopt er niet.'

Evenwicht

Over de toekomst van Zuidoost geeft Wouter aan dat de buurt grote veranderingen te wachten staat. 'Er komen twee keer zoveel mensen binnen afzienbare tijd. We hebben nog nooit meegemaakt in een stadsdeel als deze, dat er in een keer zoveel mensen komen wonen.'

Melisa hoopt op een goed evenwicht tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. 'Ik hoop dat de verschillende culturen en sociale klassen bij elkaar blijven komen en dat ze het met elkaar kunnen vinden. Dat is belangrijk'.

In eerdere afleveringen over gentrificatie was Emre in de Pijp en in West.