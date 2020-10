Inzamelingsactie voor cafe 't Mandje: 'Geweldig hoe mensen reageren'

Cafe 't Mandje op de Zeedijk, de kroeg die bekend staat als het eerste homocafé van de stad, heeft het heel moeilijk door corona. Mensen die 't Mandje wilden steunen konden geld overmaken via een Tikkie. De actie was zo succesvol dat eigenares Diana van Laar de oproep alweer van Facebook heeft gehaald.

Diana van Laar werd geïnspireerd door andere horecazaken die ook een inzamelingsactie hadden opgezet voor financiële steun. 'Het is mijn eer te na, maar wat geweldig hoe mensen reageren', vertelt ze in haar gesloten kroeg.

Café ’t Mandje is al meer dan zeven maanden gesloten. De steun van de overheid is volgens de eigenares niet toereikend en komt maanden nadat betalingen gedaan moesten worden.

Van Laar is niet te spreken over het voorgeschotelde perspectief voor de horeca. Ze vindt dat er eerder en harder opgetreden had moeten worden tegen het coronavirus. De eigenares blijft strijdlustig en zal zeker niet opgeven. 'Zolang je het kan, hou je het vol'.

Van Laar is het nichtje van oprichter Bet van Beeren. Van Beeren is het icoon van vrij Amsterdam. In haar café aan de Zeedijk kwam iedereen. Het was een geliefde ontmoetingsplek voor gays, zelfs in de duistere dagen van de Tweede Wereldoorlog.