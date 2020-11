Ten Hag miste scherpte tegen Fortuna Sittard

Trainer Erik ten Hag is niet te spreken over de start van zijn ploeg tegen Fortuna Sittard. Hoewel Ajax uiteindelijk wist te winnen (5-2), keken de Amsterdammers aan het begin van de eerste helft in eigen huis al tegen een achterstand aan. 'Ik denk dat als we de wedstrijd geconcentreerder beginnen, dan maak je het jezelf een stuk makkelijker.'

'Fortuna speelde in een ander systeem dan ze tot nu toe hadden gespeeld', blikt de trainer terug op de start van de wedstrijd. 'Dan is het even zoeken naar de juiste formatie, de juiste oplossingen. Dat duurde ook even.'

Hij vervolgt: 'Dan nog, we staan heel slecht. In de restverdediging, Zian Flemming mag vervolgens zo doordribbelen langs drie of vier spelers, denk ik. 'Vervolgens aan de rechterkant een bal wegsteken, dat kan natuurlijk niet.'