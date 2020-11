Hoe belandde Belle met zwaar letstel op de IC? 'Ik denk dat ik ben aangereden'

Ze had een klaplong, drie gebroken ribben, een gescheurde milt en mogelijk ook nog een gekneusde aorta, maar hoe dat gebeurde is een groot raadsel voor de 17-jarige Belle Moll. Eind vorige maand stapt ze op de fiets naar huis na een paar drankjes gedaan te hebben met een vriendin in Oost. Wat er tijdens haar tocht gebeurt is nog onduidelijk, maar de volgende dag moet ze met zwaar letsel naar het ziekenhuis.

In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 september fietst ze, na een paar drankjes met een vriendin, vanaf café Mojo aan de Ringdijk naar huis. Althans, thuis komt ze wel, maar niet met haar fiets. Tijdens de rit gaat er iets goed mis want de volgende ochtend wordt ze wakker met ondraaglijke pijn. 'Ik ben vaak wakker geweest die nacht, maar toen ik echt wakker werd merkte ik dat ik amper op kon staan en niet echt kon praten', zegt Belle. Een familielid brengt haar naar de eerste hulp en na wat onderzoeken blijkt het foute boel. Belle heeft zware interne verwondingen en moet direct geopereerd worden. Uiteindelijk ligt ze vier dagen in het ziekenhuis waarvan twee zelfs op de intensive care.

Of het mogelijk is dat ze met iets teveel alcohol op van haar fiets gevallen is zegt Belle: 'Ik kan mij niet herinneren dat ik dronken was. De mensen die ik achteraf heb gesproken zeggen ook niet dat ik erg dronken was. Het is mogelijk dat ik ergens tegenaan ben gefietst, alleen moet dat een hele bijzondere val zijn geweest gezien het inwendige letsel dat ik heb opgelopen.' Route naar huis Door het zware letsel herinnert ze zich niet alles meer van die nacht en weet daarom ook niet precies wat haar overkomen is. Belle droeg die nacht een wit jasje en reed op een zwarte opoefiets met een rekje. Tegen half vier gaat ze weg bij café Mojo aan de Ringdijk. Ze slaat linksaf de Linnaeusstraat op die ze waarschijnlijk helemaal af rijdt, langs het Oosterpark, tot aan de rotonde bij het Tropenmuseum. Hier is ze mogelijk linksaf de Mauritskade opgereden die ze helemaal affietst tot de kruising met de Wibautstraat.

De fiets van Belle Moll - foto: Belle Moll

Belle wordt dus gezien op bewakingsbeelden van de Nederlandse Bank. De kans is groot dat zij vanaf de Mauritskade de Stadhouderskade op gefietst is, langs The Heineken Experience en voor het Rijksmuseum langs. Bij de ingang van het Vondelpark, ter hoogte van het Max Euweplein gaat het niet meer en stapt ze af. Vertellen over dit gedeelte emotioneert haar, omdat ze zich vanaf dat moment weer herinnert hoe ze zich voelde. 'Bij het Vondelpark kwam ik weer bij zinnen, merkte ik. Ik had veel pijn want ik zat op dat moment wel op de fiets. Toen merkte ik dat ik klachten had en ben ik gaan zitten op een paaltje. Waarschijnlijk door de adrenaline was de pijn ook niet heel erg, ik besefte dat mijn beeld heel wazig was en ik moeilijk kon fietsen. Ik had pijn aan de linkerkant van mijn lijf, ben toen ben ik gaan zitten en dacht wat nu.'

Twee jonge mannen 'Op bewakingsbeelden die naar voren zijn gekomen in het onderzoek zien wij dat het slachtoffer inderdaad even is gaan zitten bij de ingang van het Vondelpark. We zien ook dat zij daar in gesprek raakt met twee jonge mannen met een brommer', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. 'Mogelijk zijn er jongens die zich herkennen in dit verhaal en kunnen meer vertellen over hoe zij eraan toe was of misschien heeft ze wel iets verteld over wat haar overkomen is.' 'Ik denk zelf dat ik ben aangereden, maar het kan ook zijn dat ik ergens tegenaan gefietst ben met mijn stuur in mijn buik en mijn hoofd ergens tegenaan. Het kan ook zijn dat ik van mijn mijn fiets getrokken ben', zegt Belle.

Dit jasje had Belle aan toen ze naar huis fietste - foto: Belle Moll

Oproep 'Er wordt onderzoek gedaan of er mogelijk sprake is van een strafbaar feit waardoor het slachtoffer zulk letsel opgelopen heeft. We komen graag in contact met mensen die meer weten over wat er met het slachtoffer gebeurd is. Als mensen haar ergens die nacht op haar route gezien of gesproken hebben? Of bent u misschien in het bezit van dashcambeelden waar waardevolle informatie op staat, meld dat dan bij ons', aldus de politie.

