Droger en kouder weer op komst

De middagtemperatuur daalt in de loop van de week naar een graad of 11 en in de nachten kan het plaatselijk tot lichte vorst komen. Hierbij is er kans op mooie zonnige dagdelen, maar ook kans op laaghangende bewolking en hardnekkige mist.

Voordat het kouder wordt, wordt het eerst nog warmer. De meteorologen van Weeronline denken dat er morgen zelfs warmterecords kunnen worden verbroken met temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Het huidige 2-novemberrecord in de Bilt staat namelijk op slechts 17,4 graden. Mogelijk wordt het zelfs de warmste novemberdag tot nu toe gemeten, dat record van 20,3 graden stamt uit 1984.

De warmte van maandag gaat echter niet gepaard met zonnig weer. Er valt regelmatig regen en het gaat daarbij ook flink waaien.