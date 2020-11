Boetes en aanhoudingen bij drie illegale feesten in de stad: agent op kaak geslagen

Rond 02.00 uur kreeg de politie een melding van een illegaal feest in een woning aan de Gustav Mahlerlaan op de Zuidas. Daar bleken zo'n zestig personen aanwezig. Het feest is direct door de politie stilgelegd. Tegen iemand die ogenschijnlijk als een soort portier fungeerde en twee eigenaren van de woning is proces verbaal opgemaakt.

Een half uur later kwam er een melding van een illegaal feest in een bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg in Zuid. Daar gingen zo'n veertig aanwezigen er direct vandoor. Evengoed waren er nog 46 personen aanwezig die allemaal zijn beboet. Ook de organisator heeft een proces verbaal gekregen.

Agent mishandeld

Een van de aanwezigen heeft een agent een kaakslag gegeven. Hij is aangehouden. Ook is iemand aangehouden omdat die zich niet kon legitimeren. Ter plaatse zijn drie draaitafels en een mengpaneel in beslag genomen. Ook wordt een rapportage opgesteld tegen de organisator van het feest door de gemeente, waarna mogelijk bestuurlijke maatregelen kunnen worden opgelegd.

Rond 03.00 uur ging de politie naar de Leidsekruisstraat, waar in een woning een feest met harde muziek werd gegeven. In de woning waren meer dan twintig personen aanwezig. Het feest is door de politie beëindigd. Een iemand is aangehouden omdat die niet met de politie wilde meewerken. Ook is een speaker in beslag genomen.

Illegale feesten

Vrijdagnacht beëindigde de politie ook al een illegaal feest in de stad. Daar waren toen tien mensen aan het feesten in een bedrijfspand aan de Van Eeghenstraat nabij het Vondelpark. De politie is de laatste tijd vanwege het coronavirus extra scherp op illegale feesten en andere activiteiten waarbij veel mensen samenkomen.