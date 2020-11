Man steelt dure Ray-Ban zonnebril uit auto in het centrum

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt begin juni waardevolle spullen uit een auto in het centrum te hebben gestolen. De verdachte is met een andere man op stap. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de diefstal, zijn identiteit is al bekend bij de politie.

'Het slachtoffer, de eigenaar van de auto, parkeert op vrijdag 5 juni rond 14.00 uur in de middag zijn auto in de Paleisstraat achter de Dam. Als hij een paar minuten later weer terugkeert, merkt hij dat hij zijn auto niet op slot was', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. Daar zijn de twee mannen zich waarschijnlijk van bewust. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze over de Paleisstraat lopen en iets lijken te zien, vervolgens steken ze de straat over. Op beelden van een andere camera is te zien hoe de man die politie nog zoekt de auto ingaat.