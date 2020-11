Kale en Kokkie herenigd met Davy Klaassen: 'Je hebt negen punten nodig, hè'

Van de euforie van de 0-13 tegen VVV Venlo vorig weekend is bij Ajaxfans Kale en Kokkie weinig meer over. De twee balen nog steeds van het gelijkspel tegen Atalanta en vonden dat hun ploeg dit weekend tegen Fortuna inzet miste. Tijdens hun tirade bij sportpark De Toekomst rijdt Davy Klaassen opeens voorbij. Ze drukken hem op het hart dat er dinsdag tegen FC Midtjylland gewonnen moet worden.

'Ik ben blij dat je weer terug bent', zegt Kokkie tegen Klaassen. 'Ik ook', zegt Davy met een brede grijns op zijn gezicht. Zaterdagavond nam de middenvelder met twee goals weer een belangrijke rol op zich door Ajax terug in de wedstrijd tegen Fortuna te laten komen. Na de wedstrijd gaf Klaassen toe dat vooral de openingsfase niet best was. 'Daar moet je niks meer over zeggen', zegt Davy tegen de fans.