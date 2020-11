Boetes en taakstraffen voor discriminatie Clarice Gargard

In totaal draaide het proces om 25 mensen. Zij zouden via een livestream op Facebook opruiende, beledigende en discriminerende uitlatingen hebben gedaan.

Journaliste Gargard streamde in november 2018 via haar persoonlijke Facebook-pagina een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet bij de Sinterklaasintocht in Amstelveen. Daarop kwamen duizenden, veelal discriminerende comments.

Vonnis

Vandaag heeft de rechtbank geoordeeld dat er in 18 gevallen sprake was van opruiing, met en zonder discriminerende aspecten. Bovendien maakten drie personen zich schuldig aan discriminatie en zetten twee personen aan tot discriminatie, zo luidde het vonnis.

In één geval achtte de rechtbank belediging bewezen. Maar in een ander geval kon de rechtbank onvoldoende vaststellen of de verdachte het bericht zelf had geplaatst. Daarom zijn er uiteindelijk 24 verdachten veroordeeld, in plaats van 25.

Taakstraffen en boetes

De veroordeelden hebben taakstraffen gekregen van 28 tot 58 uur, en/of een boete van 300 tot 450 euro. Ook moeten 15 verdachten een schadevergoeding betalen aan de columniste, omdat ze met hun opmerkingen haar goede naam hebben aangetast, aldus de rechtbank.

Flinke impact

'Het discrimineren van mensen vanwege hun ras is onacceptabel', werd verklaard. 'De Nederlandse samenleving kent vele sociale en culturele achtergronden en iedereen die in Nederland woont moet van zijn of haar burgerrechten kunnen genieten en zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen.'

Bovendien hebben de opruiende berichten 'een flinke impact gehad op de columniste', vervolgde de rechtbank. 'Zij heeft zich door alle reacties ernstig bedreigd gevoeld.'

Kritiek op OM

Op het handelen van het Openbaar Ministerie (OM), had de rechtbank - net als Gargard zelf - nog wel wat kritiek. Zo zouden normaal gesproken de zaken afzonderlijk behandeld zijn. Elke verdachte moet in dat geval verschijnen bij de politierechter in de eigen woonplaats.

Maar het OM koos ervoor om de 25 verdachten gezamenlijk - verspreid over vijf dagen - voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam te laten verschijnen. 'Het OM mocht voor deze aanpak kiezen. Wel had de zaak hierdoor, en ook door de grote media-aandacht, meer impact op de verdachten', laat de rechtbank weten.

'Onzorgvuldig'

Bovendien heeft het OM maar 200 van de 7600 reacties onder de livestream onderzocht. 'Naar het oordeel van de rechtbank was de werkwijze van het OM hierin onvoldoende zorgvuldig. Dit betekent echter niet dat deze 25 verdachten op basis van hun berichten niet vervolgd mochten worden.'