Amsterdam zoekt pleegouders: 'Je geeft een kind ook een ander perspectief mee'

In Amsterdam zijn veel kinderen die in een lastige thuissituatie zitten. De ouders kunnen door verschillende problemen niet goed voor hun kinderen zorgen. Tijdens ‘De Week van de Pleegzorg’, worden extra pleeggezinnen gezocht. Patrick Booij en Pauline Sweers zijn pleegouders en delen hun ervaring in het AT5-programma Amsterdam Informeert.

Amsterdam heeft een tekort aan pleegouders. Daarom worden nu pleegouders gezocht, zowel fulltime als parttime, voor lange of voor korte tijd. Patrick Booij en Pauline Sweers kozen er negen jaar geleden bewust voor om weekendpleegouder te worden. 'Ons pleegkind is bij ons gekomen door de combinatie Jeugdzorg met het vroegere Spirit, die van mening waren dat dat gezin nog goed begeleid zou kunnen worden door een ander gezin', legt Pauline uit. 'En dat waren wij.'

Je merkt ook in de tijd van corona, toen hij in het begin een hele tijd niet hier was geweest, dat je elkaar ook heel erg mist

Hun pleegkind woont met zijn familie in Slotervaart en is inmiddels tien. Zelf hebben Pauline en Patrick al twee zoons van zeven en elf. Het contact tussen de jongens is heel goed. 'Aan pleegzorg vind ik bijzonder dat je merkt dat je een ontzettende band krijgt met een kind', zegt Pauline. 'En je merkt ook in de tijd van corona, toen hij in het begin een hele tijd niet hier was geweest, dat je elkaar ook heel erg mist.'

'Je geeft een kind ook een ander perspectief mee', vult Patrick aan. 'Een ander perspectief dat hem dan hopelijk ook weer motiveert en stimuleert om nog harder zijn best te doen, om kansen te grijpen die zich voordoen. Ik denk dat dat één van de belangrijkste dingen is.'

Bijdragen aan ontwikkeling

Ondanks het feit dat Patrick en Pauline alleen in het weekend en tijdens vakanties voor hun pleegkind zorgen, proberen ze zoveel mogelijk aan zijn ontwikkeling bij te dragen. Zo staken ze er veel energie in om hem de liefde voor lezen bij te brengen. 'Op een gegeven moment sloeg dat aan', vertelt Patrick trots. 'We hoorden dat ook van zijn moeder terug. Hij ging ineens heel veel lezen en begon te vertellen over de boeken die hij had gelezen. En dat is mooi want dan weet je dat je echt iets bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.'