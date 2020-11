Ten Hag: 'Aantal Ajacieden mag wel in Nederland spelen, maar niet in Denemarken'

Eerder werd bekend dat Dusan Tadic, Davy Klaassen, André Onana, Maarten Stekelenburg en Ryan Gravenberch niet in het vliegtuig naar Denemarken zijn gestapt.

Dat zou ermee te maken hebben dat elf spelers van Ajax en Jong Ajax positief zijn getest op het coronavirus. Over de precieze details wil Ten Hag vanavond daarentegen niks kwijt. 'Ik kan niets zeggen over de testen, en of deze negatief of positief waren. Ik ga ook niet in op individuen.'

'We spelen wel in één competitie'

Desondanks onthult hij dat een aantal spelers wél in Nederland mag spelen, maar niet in Denemarken. Hoewel de trainer het goed vindt dat er coronamaatregelen genomen worden, is hij daarover wel enigszins kritisch.

'Laten we ook blij zijn dat we ook kunnen voetballen in deze tijd. Maar het kan niet zo zijn dat het te veel per land verschilt, we spelen wel in één competitie', aldus Ten Hag.

Er zal daarom nog worden gediscussieerd over regelgeving en de interpretatie daarvan, gaf Ten Hag aan. Ook zal bij sommige spelers een extra test worden uitgevoerd, om te kijken of zij niet alsnog ingevlogen kunnen worden.

Vertrouwen in spelers

Overigens vindt de wedstrijd morgen al plaats. Toch maakt Ten Hag zich niet al te veel zorgen. 'Ik heb vertrouwen in mijn spelers en denk dat we nog steeds een hoog niveau kunnen bereiken.'

Wel is FC Midtjylland volgens hem 'een stugge tegenstander'. 'Het is een hele vervelende ploeg om tegen te spelen, dat is denk ik ook waar ze op uit zijn.'

Selectie

Eerder vandaag werd de selectie bekendgemaakt die wél naar Denemarken is gereisd. Het gaat om Scherpen, Schuurs, Mazraoui, Blind, Martínez, Tagliafico, Klaiber, Timber, Álvarez, Ekkelenkamp, Neres, Antony, Promes, Traoré, Huntelaar, Brobby en Jensen.