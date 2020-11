Vanavond persconferentie over extra coronamaatregelen: 'Musea en bioscopen dicht'

De afgelopen dagen werden al meerdere opties gelekt. Zo zou het kabinet overwegen om theaters, musea, pretparken en dierentuinen te sluiten. Het zou dan gaan om een periode van twee weken. Over de plannen zou binnen het kabinet veel discussie zijn. Daarnaast zou de maximale groepsgrootte buiten van vier naar twee gaan.

Nog strenger

Dit weekend meldde RTL Nieuws ook dat sommige ministers willen dat onderzocht wordt of de maatregelen op regionaal niveau nog strenger kunnen zijn. Er wordt dan gedacht aan een avondklok of totale lockdown. Mocht dat inderdaad mogelijk worden, dan lijkt het logisch dat dat in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gebeurt. Amsterdam hoort dagelijks namelijk bij de paar gemeentes waar de meeste nieuwe besmettingen zijn.

Hoewel er deze zomer werd gesproken over een regionale aanpak, waren de coronamaatregelen in de stad tot nu toe niet heel anders dan in de rest van het land. Er werd wel geëxperimenteerd met een mondkapjesplicht op een aantal drukke plekken en bij drukte werden sommige straten en stegen eenrichtingsverkeer of afgesloten.

Sportscholen

De sportscholen lijken, anders dan tijdens de 'intelligente lockdown' tijdens de eerste coronagolf, nu wel open te mogen blijven. Het zou volgens regeringspartijen D66 en VVD namelijk om een belangrijke lichamelijke en mentale uitlaatklep gaan.

Vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen geldt er sinds een maand een 'gedeeltelijke lockdown'. Alle horecazaken zijn gesloten en de maximale groepsgrootte in binneruimtes is terug gegaan naar dertig personen, uitzonderingen zijn er niet meer.