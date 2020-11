Fietser (50) overleden na aanrijding op Panamalaan

Een 50-jarige fietser is om het leven gekomen na een aanrijding met een scooterrijder op het fietspad op de Panamalaan in Oost. De scooterrijder raakte ernstig gewond.

Dat heeft de politie aan het begin van de middag laten weten. De aanrijding vond rond 7.20 uur plaats. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De fietser moest gereanimeerd worden en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later in de ochtend overleden.

Kritieke toestand

Het ging om een frontale aanrijding. Ook de scooterrijder werd na het ongeval door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 22-jarige man, die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Panamalaan is een van de straten binnen de ring A10 waar snorscooters nog wel op het fietspad moeten rijden. Of deze scooter ook een snorscooter is, is niet duidelijk. Het zou volgens omstanders een motorscooter zijn.

Twee fietspaden

Langs de Panamalaan liggen twee fietspaden, beide fietspaden zijn eenrichtingsverkeer. Het lijkt er dus op dat een van de slachtoffers op het verkeerde fietspad reed.

De politie is nog op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de aanrijding.