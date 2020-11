Herinrichting Waterlooplein in volle gang: 'Zeldzame heksenbezem blijft behouden'

Het Waterlooplein ligt op de schop. Ondergronds worden er nieuwe kabels en leidingen gelegd en boven de grond krijgt het plein een nieuwe inrichting. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden en spreken met de marktlieden die nu een eindje verderop staan. De meningen over de herinrichting zijn verdeeld.

De Waterloopleinmarkt is de oudste vlooienmarkt van Europa op een unieke locatie midden in de stad. 'Het plein wordt opnieuw ingericht vanwege de vervanging van de gehele ondergrondse infrastructuur', vertelt directievoerder Gerard Bakker. 'Het hoofdriool, gasleiding en elektra worden vervangen en er komt een nieuwe indeling met nieuwe marktboxen en afvalbakken.'

De meningen van Marktlieden zijn verdeeld over de werkzaamheden. 'Het zat er aan te komen. Het is al twintig jaar gaande', vertelt één van hen. Hij is blij met de toegewezen tijdelijke plek waar hij zijn kleding kan verkopen. 'We staan nu hier in het zonnetje bij de Magere Brug. Ik voel me hier op mijn gemak.' Maar zo denkt niet iedereen erover. 'Het is natuurlijk waardeloos maar daar kan je toch niks meer aan doen', vertelt een ander.

Bekende heksenbezem krijgt een nieuwe plek

De bomen op het plein moeten het ontgelden. Er worden 24 bomen verwijderd en daar komen 30 nieuwe bomen voor terug. Één Iep is blijven staan, de bekende heksenbezem. 'Dit is een speciaal soort Iep die zeer zeldzaam is en die willen we behouden voor de stad.' De Iep gaat verplaatst worden naar de voorkant van het plein.