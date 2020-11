Man die Bas van Wijk doodschoot voor het eerst voor de rechter

Het gaat om een inleidende zitting, waarbij de vraag aan de orde zal komen of El Y. langer vast moet blijven zitten in aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. De man heeft eerder al bekend de uit Badhoevedorp afkomstige Van Wijk te hebben doodgeschoten.

Het slachtoffer zou zijn neergeschoten toen hij wilde voorkomen dat de verdachte het horloge van één van zijn vrienden zou stelen. De politie trof later in een verborgen ruimte in de auto van El Y. een vuurwapen en de ontvreemde Rolex aan. Het horloge bleek een replica te zijn.

'Ik bluf niet'

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde afgelopen vrijdag dat El Y. ook wordt verdacht van het schieten op drie anderen die in de buurt van Bas waren. Zo zou hij volgens justitie hebben geroepen: 'Moet ik jou door je kankerknie schieten? Ik maak geen grappen. Ik bluf niet, ik doe het gewoon’, waarna El Y. - volgens de aanklacht - op of in de richting van een ballon schoot die één van deze personen in zijn handen had.

'Klopt absoluut niet'

De advocaat van de verdachte liet desgevraagd aan AT5 weten dat El Y. niet op meerdere mensen heeft geschoten, zoals het OM beweert. 'Het is absoluut niet zo dat mijn cliënt in de richting van andere personen heeft geschoten', aldus Veerle Hammerstein.

Na de dodelijke schietpartij werden diverse personen aangehouden, maar geen van hen wordt nog verdacht van enige betrokkenheid. Het proces tegen Samir El Y. begint om negen uur. De rechtbank heeft twee uur voor de zitting uitgetrokken. Later vandaag zie en lees je een verslag van de zitting online en op televisie.