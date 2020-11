Rapper Tur-G maakt drill tegen geweld: 'Van belang dat jeugd weet wat wél gangster is'

Hij staat pas een paar dagen op Youtube, maar de nieuwe track van Tur-G is al ruim een half miljoen keer bekeken. Een drillrap, maar dan net even anders.

'In eerste instantie heb ik natuurlijk iedereen laten schrikken, omdat ze niet verwacht hadden dat ik zo'n heftig drillnummer zou maken', vertelt de jonge rapper uit Kraaiennest.

'Dat is gangster' begint inderdaad zoals zoveel drills; veel gezwaai met machetes en veel gedreig met geweld. Maar het nummer neemt dan een verrassende wending. 'Aan het einde van de dag ga je beseffen dat die "gangster shit" het allemaal niet waard was', rapt Tur-G. 'Maak iets van je leven en zorg voor je familie'.

De rapper laat weten dat jongeren het verschil tussen de realiteit en gewoon muziek soms niet direct zien. 'En dan denken ze dat agressieve handelingen stoer en gangster zijn, bijvoorbeeld iemand neersteken. Maar ik vind het gewoon van belang dat de jeugd wél weet van gangster is.'



En dat Tur-G aan dat begrip een meer geweldloze invulling geeft, is terug te horen in zijn teksten:

Je moeder uit de hood halen,

Dat is gangster.

Zorgen voor je kids later,

Dat is gangster.

En deze boodschap wordt in zijn eigen buurt Kraaiennest gewaardeerd.