Kandidaten gezocht voor Amsterdammer(tje) van het Jaar 2020

Net als andere jaren kan iedereen die zich inzet voor de stad die titel krijgen, zegt Simone Toppers van de organisatie. 'Het is heel breed; het kan iemand zijn die boodschappen doet voor een buurvrouw of iemand die iets opricht om mensen uit hun isolement te halen.'

Toppers verwacht dat er dit jaar ook mensen worden aangemeld die iets hebben opgezet voor coronaslachtoffers. 'Ik heb er nog geen concrete voorbeelden van, maar ik denk wel dat er bijvoorbeeld buddyprojecten bij zullen zitten.'

De nieuwe kandidaten kunnen tot 23 november worden voorgedragen. De jury selecteert vervolgens 10 mensen waarop in januari gestemd kan worden.

Jonge helden

Ook wordt er gezocht naar het Amsterdammertje van het Jaar. Voor deze titel kunnen kinderen van 8 t/m 18 jaar worden voorgedragen. Stichting Discussiëren Kun Je Leren, die dit organiseert, is hierbij op zoek naar jonge vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor iets of iemand. 'Vaak zie je per jaar toch wel een thema voorbijkomen', zegt Anne van Egmond. 'Het ene jaar is dat diversiteit, de andere keer het klimaat, maar ik kan me voorstellen dat er dit jaar veel voor mensen is gedaan die met corona te maken hebben.'

Vanaf nu kunnen ook jonge helden worden voorgedragen. In januari worden ook uit deze groep tien finalisten gekozen: vijf daarvan uit de leeftijd van 8 t/m 13 jaar en vijf van 14 t/m 18 jaar.

Op 14 februari is de uitreiking net als vorig jaar plaats in het Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Wel zal het die dag naar verwachting wat soberder worden dan gebruikelijk. 'Het zal een strak programma worden en helaas zonder publiek', verwacht Toppers. 'Maar wel met een livestream en natuurlijk leuke interviews.'