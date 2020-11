Onana, Tadic en Gravenberch starten tegen FC Midtjylland

André Onana, Dusan Tadic en Ryan Gravenberch staan in de basis in de Champions League-wedstrijd tegen het Deense Midtjylland. Ook Tagliafico start vanaf het begin.

Onana, Tadic en Gravenberch werden onlangs positief getest na een verplichte coronatest van de UEFA. Bij het drietal werd een keer eerder corona vastgesteld. Waarschijnlijk ging het om achtergebleven restjes. De mannen reisden gisteravond alsnog af naar Jutland. Vandaag zijn ze opnieuw getest. Deze uitslagen waren wel negatief, waardoor ze alsnog kunnen spelen.

Daley Blind is een linie opgeschoven en staat net als tegen Atalanta op het middenveld. Gravenberch complementeert het middenveld. Op de flanken spelen Promes en Antony met daartussen in de spits Tadic. Tagliafico, die afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard ontbrak omdat hij niet wedstrijdfit was, staat vanavond ook in de basis.

Davy Klaassen, die ook positief werd gestest, start niet. Hij wordt op het middenveld vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. Mazraoui, Schuurs en Martinez maken de verdediging compleet.

Duel tegen Deense club

Het gevaar van Midtjylland wordt vooral verwacht vanaf de flanken. Verder is het Deense team vooral beducht om zijn spelhervattingen.

De derde Champions League-wedstrijd start om 21.00 uur. Ajax moet winnen willen ze uitzicht houden op overwinteren in Europa.