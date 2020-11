Ajax wint in slechte wedstrijd van Midtjylland (1-2)

Ajax heeft in een slechte wedstrijd tegen Midtjylland zijn eerste Champions League-wedstrijd van dit seizoen gewonnen. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. De wedstrijd eindigde in 1-2. Door de overwinning blijven de Ajacieden zicht houden op overwinteren in Europa.

Ajax schoot al heel snel uit de startblokken in het Deense Jutland. Binnen een minuut stond de 0-1 al op het scorebord. Hierbij gaf Promes de bal vanaf de linkerflank aan Tadic. De aanvoerder draaide knap weg vlak voor het vijfmetergebied en speelde de vrijstaande Antony aan. De Braziliaan nam aan, legde de bal klaar en schoot beheerst binnen, laag in de linkerhoek van het doel.

Dik tien minuten later scoorde Tadic de 0-2. Door een terugspeelbal op de doelman gaf de scheidsrechter een indirecte vrije trap aan Ajax. De bal lag op vijf meter van het doel dat vol stond met spelers van Midtjylland. Toch wist de Serviër de bal er tussendoor te krijgen. Promes tikte de bal heel voorzichtig breed, waardoor Tadic hard kon uithalen. Via een schouder van de tegenstander vloog de bal rechts in de bovenhoek.

Jutland slaat terug

Na een sterk eerste kwartier van de Amsterdammers werd de Deense opponent gevaarlijker. Na een snelle omschakeling van Midtjylland maakte rechtsbuiten Anders Dreyer in de 18e minuut de aansluitingstreffer. Met een paar passes staken de Denen het hele veld over. Vooral op het middenveld liet Ajax veel ruimte vallen, waardoor Dreyer bereikt kon worden. Vanaf zo'n vijftien meter schoot de oud-speler van SC Heerenveen met links de 1-2 binnen.

Kort daarna had diezelfde Dreyer nog twee kansen, maar deze liet hij onbenut. De Denen werden feller en vooral gevaarlijk via de as van het veld. Vooral Schuurs en Ekkelenkamp hadden het lastig met de fysiek sterke tegenstander. Ajax speelde slordig. Midtjylland had de overhand. Een kopbal van middenvelder Pione Sisto ging net naast. Vlak voor rust kreeg Gravenberch nog een kans, maar die ging over.

Balbezit Ajax

Na rust bleef Ekkelenkamp achter in de kleedkamer. Hij werd vervangen door Klaassen, die vorige maand terugkeerde in Amsterdam en speelt alsof hij nooit is weggeweest. Waar de eerste helft stormachtig begon en het tempo hoog lag, was dat in begin van de tweede helft heel anders. Ajax hield de bal langer in de ploeg, waardoor het meer controle kreeg over de wedstrijd.

In de 60e minuut werd Schuurs, die wederom niet kon imponeren op dit niveau, vervangen door Alvarez. Vijf minuten later leek Antony de 1-3 te maken, maar na een VAR-check werd het doelpunt alsnog afgekeurd vanwege buitenspel. Daarna speelde Ajax de bal makkelijker rond en waren ze vaker op de helft van de tegenstander te vinden. Tot grote kansen leidde dat niet. In de 77e minuut ging Mazraoui geblesseerd naar de kant. Hij werd vervangen door Klaiber.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd stopte Onano een nog vrije trap van Evander. Vlak daarvoor kwam Traoré in het veld voor de maker van het eerste doelpunt, Antony. Midtjylland drong nog even aan in de zes minuten extra tijd, maar dit leverde geen doelpunt op. Daardoor boekte Ajax zijn eerste Champions League overwinning van dit seizoen.

Zicht op overwinteren

Door deze zege staat Ajax toch ineens tweede in de poule met vier punten uit drie wedstrijden. Het komt in puntenaantal op gelijke hoogte met Atalanta, dat in eigen huis met 0-5 van de mat werd geveegd door Liverpool. Door de overwinning in Denemarken blijft Ajax dus zicht houden op overwinteren in Europa.

De volgende Champions League-wedstrijd is op 25 november in de Johan Cruijf Arena. Dan spelen ze de return tegen Midtjylland.