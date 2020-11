Stel al jouw vragen over het coronavirus aan viroloog Menno de Jong

Hebben we de piek van de tweede golf bereikt en hoe komen de feestdagen er dit jaar uit te zien? En hoe lang zullen we de nieuwe, strengere coronamaatregelen vol moeten houden? Deze week schuift viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong opnieuw bij ons in de studio aan om tijdens een Q&A al jouw vragen over het coronavirus te beantwoorden.