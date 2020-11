Politie vermoedt dat overleden vrouw Reigersbos aangereden is

De 34-jarige vrouw die afgelopen donderdag om het leven kwam op de Reigersbosdreef in Zuidoost, is waarschijnlijk overleden door een aanrijding. De automobilist zou daarna zijn doorgereden, hij reed vermoedelijk in een Volkswagen Golf.

Het lichaam van de vrouw werd donderdagavond rond 20.00 uur gevonden. 'Het is voor de recherche nog steeds niet duidelijk wat er die avond is gebeurd met het slachtoffer, maar er wordt op dit moment sterk rekening mee gehouden dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden.'

Bij de aanrijding zou volgens de politie mogelijk een 'getunede' Volkswagen Golf 5 of 6 zijn betrokken. De auto zou een blauwe of donkere kleur hebben. De recherche vraagt of er mensen zijn die weten of er zo'n auto onlangs schade heeft opgelopen.

Ook wordt er nog gezocht naar beelden die in de uren voor de aanrijding op of rond de Reigersbosdreef zijn gemaakt, bijvoorbeeld door de dashcam van een andere automobilist.