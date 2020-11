Hoe beleefden A'damse Amerikanen verkiezingsnacht? 'Werd wakker met gevoel als in 2016'

In de Verenigde Staten zijn het zenuwslopende tijden. Na een lange verkiezingsnacht is nog lang niet duidelijk wie zijn intrek mag nemen in het Witte Huis. Wij volgen de nasleep van de verkiezingsdag door de ogen van twee Amerikaanse Amsterdammers.

De stembussen zijn in Amerika al geruime tijd gesloten, maar de echte spanning begint voor veel Amerikanen nu pas. Na een lange nacht zijn er nog enkele cruciale staten waar de uitslag nog altijd niet bekend is. Langzaamaan moet duidelijk worden of Donald Trump zijn plaats in het Witte Huis mag behouden, of dat democraat Joe Biden het stokje van hem overneemt. In sommigen staten wordt het tellen van de stemmen woensdagochtend, lokale tijd, hervat. Wij volgden twee Amerikaanse Amsterdammers na het sluiten van de stemlokalen.

Heather uit Atlanta, Georgia Heather, die wij voor de verkiezingsdag ook al spraken, zat gisteravond al op het puntje van haar stoel. Zij gaf vorige week via de post haar stem aan Joe Biden. Ze bracht het grootste deel van de nacht achter haar computer door, om de uitslagen te volgen. Vanochtend werd ze in spanning wakker: 'Ik voel me ongemakkelijk. Ik werd wakker met het gevoel dat het weer zo is als bij de verkiezingen in 2016.' In dat jaar verwachtten veel Amerikanen na de verkiezingsdag dat Hillary Clinton zou winnen, maar was het toch Donald Trump die de meeste kiesmannen achter zich kreeg.

Heather maakte een videoverslag van haar verkiezingsnacht

Hoewel het tellen van de stemmen nog lang niet klaar is, heeft Trump vanochtend de overwinning zelf al geclaimd, en hij stelde daarbij dat er volgens hem sprake is geweest van fraude. Heather is aan de ene kant verrast: 'Dit hoort niet bij een normale verkiezing. Bij landelijke verkiezingen hoort toch wel een bepaald fatsoen.' Aan de andere kant verrast het haar ook niet: 'Het is Trump. We zouden dit ook wel kunnen verwachten met de vier rare jaren die we er op hebben zitten. Het is deel van zijn merk geworden.'

Quote 'Ik werd vanochtend wakker met het gevoel dat het weer zo is als bij de verkiezingen in 2016' Heather, amerikaanse amsterdammer

Megan uit Harrisburg, Pennsylvania Ook Megan uit Pennsylvania bracht vorige week haar stem uit via het Amerikaanse consulaat. Die stem ging naar Biden. Sinds ze in Amsterdam is komen wonen, voelt Megan zich al thuis vanwege het politieke klimaat in de stad: 'Ik ben altijd al heel liberaal geweest. De mensen hier lijken ook erg liberaal te zijn en dit heeft mij het gevoel gegeven dat ik hier thuis hoor'.

Ook Megan maakte een videoverslag van haar verkiezingsnacht

Net zoals veel anderen heeft Megan vannacht weinig slaap gehad. Zo volgde ze de hele nacht verschillende nieuwskanalen, had contact met familie en vrienden. Zij heeft goede hoop dat Biden uiteindelijk gaat winnen: 'Veel Democraten hebben via de post gestemd. Daarvan moeten nog veel stemmen geteld worden, dus die komen nog binnen. Ik hoop die stemmen snel terug te zien in de resultaten.'

De uitslag wordt bekend gemaakt zodra alle stemmen geteld zijn. Omdat er dit jaar veel via de post is gestemd, zal de telling naar verwachtingen in ieder geval nog tot vrijdag duren. Maar de verwachting is ook dat er verschillende rechtszaken zullen worden aangespannen om de uitslag te betwisten. Megan en Heather zullen nog wel even in spanning moeten afwachten...