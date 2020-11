15-jarige jongen opgepakt voor steekpartij bij Calvijn College in Nieuw-West

De politie heeft gisteren een jongen van vijftien jaar oud opgepakt vanwege een steekpartij op de Pieter Calandlaan in Nieuw-West.

De steekpartij vond afgelopen maandag rond 14.30 uur op de stoep van het Calvijn College plaats. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. De dader was in eerste instantie voortvluchtig.

Het slachtoffer is door de hulpdiensten behandeld en daarna naar het ziekenhuis is gebracht. Hij was toen aanspreekbaar.