Amsterdam lijkt vooralsnog niet in beeld voor avondklok door daling besmettingen

Gisteren waren er 386 geconstateerde besmettingen , terwijl het vorige week dinsdag nog om 686 ging. In het vandaag gepubliceerde advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de coronacrisis, staat dat er landelijk gezien een 'stabilisatie' van het aantal meldingen van coronabesmettingen te zien is.

'Als daar de reproductiefactor niet echt genoeg daalt en boven de één zou liggen in zo'n regio, dan betekent dat een verdere explosieve groei van het aantal besmettingen', zei Rutte. 'Dat kunnen we niet hebben. Wat we aannemen is dat daar de aantallen de komende dagen zullen dalen en dat dat niet nodig is. Maar we willen wel nu al gezegd hebben, als dat niet gebeurt en er twee, drie regio's te hoog zitten (...) dan moet daar echt meer.'

Een woordvoerder van minister Hugo de Jonge zegt tegen AT5 dat er niet alleen gekeken wordt naar een daling of stijging van het aantal besmettingen. Het gaat volgens haar om een combinatie van factoren, waaronder de situatie in de ziekenhuizen. 'Het is een bestuurlijke weging, we kijken niet naar een of twee dagen, dat doen we door naar trends te kijken. Dat gaan we de komende tijd doen, in overleg met de regio's zelf.'