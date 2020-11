NOS-redacteur brengt boek uit over eigen psychose: 'Ik kreeg signalen door in mijn hoofd'

Rinke van den Brink, gezondheidsredacteur bij de NOS, kwam een paar jaar geleden onverwachts in een psychose terecht. Rinke kreeg hierdoor last van dwangneuroses en waanideeën: 'Ik geloofde dat mijn therapeut allerlei signalen stuurde. Ik masturbeerde veel en zat voortdurend op de wc', vertelt hij. Vandaag komt zijn boek 'Ik ben er weer' uit. De Straten van Amsterdam ging bij hem langs op de Nieuwendammendijk.

In 2017 werd Rinke doodziek na een mislukte blindedarmoperatie. Het ging daarna snel bergafwaarts met hem en hij kwam in een psychose terecht.

'Het was alsof ik de vader was en hij het kind'

Rinke komt bij de crisisdienst terecht. Zijn psychiater Laura van Groenendael weet nog goed hoe slecht het met hem ging. 'Hij was onrustig angstig, kon niet meer slapen. Hij bleef alsmaar malende gedachtes hebben die maar bleven doorgaan en die hem ook helemaal hadden overgenomen.'



Alles op film

De psychose van Rinke heeft een enorme impact op zijn gezin met vijf kinderen, onder wie Sam. 'Het was alsof ik de vader was en hij het kind', vertelt hij. Een manier voor Sam om met de situatie om te gaan is om Rinke te filmen tijdens zijn psychose. Maar zijn vader raakt ook daardoor geobsedeerd. 'Iedereen wil dat ik met die camera stop, maar ik wil dat niet', hoor je Rinke zeggen in oude beelden gemaakt door Sam.

Het hele gesprek met Rinke, zijn zoon en psychiater is hieronder te zien in een aflevering van De Straten van Amsterdam. Rinke zijn boek 'Ik ben er weer' ligt vanaf vandaag in de winkel.