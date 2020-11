Aantal coronabesmettingen met dertig procent omlaag

Het aantal Amsterdammers dat positief gestest is op het coronavirus, is vorige week met dertig procent gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de GGD.

De GGD omschrijft het aantal besmettingen wel als hoog. Het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners per week lag op 395. Daarmee zit de stad nog steeds op risiconiveau 'zeer ernstig' van de routekaart die het kabinet een paar weken geleden presenteerde. Dat niveau begint bij 250 besmettingen per 100.000 inwoners per week.

Een week eerder ging het om 561 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. In alle stadsdelen is het aantal positief geteste personen vorige week gedaald. De grootste relatieve daling was te zien in Zuid en in Nieuw-West. Ook in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn ging het aantal besmettingen omlaag.