Bij het Marineterrein is een kunstmatige rif geplaatst: 'Biodiversiteit moet toenemen'

Bij het Marineterrein is een kunstmatig rif het water in getakeld. Door verstedelijking en de bouw van sluizen worden veel van deze vis-migratieroutes doorbroken en neemt de biodiversiteit af. Zorgelijk, vindt Amsterdammer Max Dijksta. En dus bouwde hij maandenlang aan zijn kunstmatige rif.

Duikers en een takelwagen moesten de kale betonnen buizen van maar liefst 600 kg vandaag het water in laten zakken. De bedoeling is dat het vol gaat groeien met waterplanten en zeewier om het lokale onderwater leven weer te stimuleren. Want dat is hard nodig, ook bij het Marineterrein.

Max Dijkstra van ReefSystems, ontwikkelde samen met de Universiteit Wageningen de kunstmatige riffen. De eerste werd al met succes geplaatst in Zeeland. 'Ze zijn helemaal overgroeid. De duikers vonden allerlei soorten waterdieren van mosselen, krabben en zeesterren', vertelt hij.

De komende twee jaar onderzoekt microbioloog Reindert Nijland of de biodiversiteit ook daadwerkelijk is toegenomen bij het Marinetterein. Dat doet hij door DNA uit het water te halen. 'Elke vis laat continue DNA achter in het water, dus we kunnen zonder ze te vangen toch bepalen welke vissen hier allemaal voorkomen.'