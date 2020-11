Stad NL V 'Ik zit zo'n 13 uur per dag op Instagram'. Wat doen sociale media met je?

Sociale media: jongeren besteden er veel tijd aan, maar welk effect heeft dit? De hoeveelheid beeld en informatie is soms overweldigend. Nadia Idder spreekt voor het AT5-progamma Wij Zijn Amsterdam met social media marketeer Chichi Zhang en Irene van Driel, zij onderzoekt namens de UvA het sociale media-gebruik bij jongeren. En natuurlijk vragen we aan jonge Amsterdammers zelf hoe lang ze dagelijks op Insta zitten.

'Wat heel veel mensen nu hebben is dat ze denken: iedereen zit op sociale media dus ik moet het ook', zegt Chichi Zhang. 'Maar ik denk dat het belangrijker is om voor je mentale gezondheid te zorgen dan altijd maar iets te posten op Instagram.'

Chichi is naast social media marketeer ook content creator en komt zodoende veel in aanraking met jongeren. Zo merkt ze dat sociale media ook positieve effecten kunnen hebben. 'Ik denk dat je juist veel en mooie connecties kunt maken online, wat positief uit kan pakken', aldus Chichi.

Toch bestaan er ook zeker zorgen over de de invloed van sociale media op jongeren. Irene van Driel doet hier namens de UvA onderzoek naar bij jongeren tussen de 13 en 15 jaar. 'Het is deels waar dat sociale media negatieve effecten op jongeren heeft, maar voor een kleine groep', aldus Van Driel. 'Voor het overgrote deel zijn de effecten niet negatief of zelfs positief.'

Wel benadrukt de onderzoeker dat sociale media wel degelijk negatieve effecten kunnen hebben bij overmatig gebruik. 'Als je met je vrienden bent kun je het samen leuk gebruiken, maar als je het de hele tijd doet en daardoor geen contact meer hebt met je vrienden is het natuurlijk niet zo goed', vertelt Van Driel.

'Ik denk dat jongeren zelf moeten leren analyseren hoe ze zich voelen: waarom voel ik me nu wel goed en waarom niet? En wat ik heb net gezien waardoor ik mij zo voel? Ik denk ook dat ouders daar wel een rol in kunnen spelen door erover te praten met de jongeren.' 'Ik probeer zelf steeds minder op sociale media te zitten', vertelt een jongen die we spreken voor de HvA. 'Het lukt me niet altijd, maar ik ben er samen met mijn huisgenoot wel steeds meer mee bezig om bijvoorbeeld tijdens het leren of het werken niet met sociale media bezig te zijn.' Voor een jongen die op een bankje zit op Roeterseiland zal dit lastig worden. De tijd die hij op sociale media doorbrengt is namelijk niet gering. 'Volgens de Instagram-app is dat zo'n 13 uur per dag'. Stel: je mag nog maar 1 uur per dag op sociale media zitten? Met die vraag gingen we ook de straat op. 'Dat zou voor mij heel goed zijn. Zeker', vertelt een studente. ' Maar het is in tijden van corona is het juist ook een beetje het sociale geworden. Juist met Instagram zie je nog een beetje connecties en weet je wat iedereen doet.'