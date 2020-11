Laatste dag naar Artis voordat de deuren sluiten: 'Weinig aan te doen'

De dierentuin zegt er alles aan te doen om het welzijn van de dieren te waarborgen, al is dat soms lastig. Zo zijn investeringen in nieuwe, ruimere verblijven voor de leeuwen en een ingrijpende verbouwing van het aquarium op de lange baan geschoven. Artis is regelmatig in gesprek met overheden. Er is een pot met geld vrijgemaakt voor de Nederlandse dierentuinen, maar hoeveel geld er naar het dierenpark gaat is nog niet bekend. Volgens Brinkman zal het 'bij lange na niet genoeg zijn.'

De 6-jarige bezoeker Boris laat weten al 'een miljoen keer' in Artis te zijn geweest. Hij wist niet dat de dierentuin twee weken moet sluiten. Andere bezoekers wisten dat wel. 'Wij hebben vanmorgen gereserveerd om toch nog even snel naar Artis te kunnen.' Steun voor Artis Dit zijn de mensen wiens steun Artis nu hard nodig heeft, zegt Brinkman. 'Daar zullen we hard voor moeten werken, en daar hebben we iedereens steun en hulp hard bij nodig.' Ze verwacht dat het helemaal goed gaat komen. 'Het is wel belangrijk dat iedereen naar ons toe komt en lid blijft. Je kan ook vriend worden van Artis. We moeten er maar het beste van maken. We zitten er met zijn allen in.'