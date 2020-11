Geen Museumnacht dit jaar: 'Jammer dat we het jaar niet kunnen afsluiten als gehoopt'

Vandaag zou de 21e editie van Museumnacht Amsterdam plaatsvinden. Een evenement waar meer dan 50 musea in de hele stad ‘s avonds hun deuren openen voor Amsterdammers. De organisatie heeft ervoor gekozen om de editie van 2020 een jaar uit te stellen. ‘Het is erg treurig, maar we hopen op een beter volgend jaar’, vertelt Emma Waslander, projectmanager van Stichting N8.

In samenwerking met Amsterdamse musea organiseert Stichting N8 jaarlijks de Museumnacht. Afgelopen zomer moest alleen besloten worden dat die dit jaar niet door kon gaan. ‘De essentie van Museumnacht is elkaar live ontmoeten, het museum in gaan. Het is zo iets groots dat geen enkel online evenement daar tegenop kan,’ vertelt projectmanager Emma Waslander. Hoewel het besluit bewust is gemaakt blijft het een teleurstelling. ‘We vinden het ontzettend jammer dat het niet door kan gaan. Je leeft in een jaar met de gehele organisatie zo erg toe naar zo’n zaterdag', aldus de projectmanager.

Unieke nacht

Met Waslander blikken we terug op hoe de Museumnacht er tijdens eerdere edities uitzag. Op de eerste zaterdag van november kunnen bezoekers - als er geen pandemie heerst - in de avond van museum naar museum. Volgens Waslander zijn het de Amsterdamse bezoekers in combinatie met de kenmerkende sfeer van de nacht dat het festival bijzonder maakt. ‘De nacht geeft een kans om dingen te doen die normaal niet kunnen, er is meer ruimte voor het ontdekken en het nieuwe. Daarbij zorgen de lichtjes en fietsende Amsterdammers in de stad voor een gezellige sfeer. Het brengt echt een Amsterdams gevoel met zich mee.’