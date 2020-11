Noord breidt steeds verder uit: ‘De overkant van het IJ is een beetje voor toeristen, dit is nog van ons’

AT5's Bouw Woon Leef is deze maand in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN). Het gebied is enorm aan het veranderen. De komende jaren komen er 6000 woningen bij en sinds twee jaar stopt de Noord/Zuidlijn hier. Wat doen deze ontwikkelingen met het gebied? Bouw Woon Leef spreekt in het CAN met een geboren Noorderling, een student én een Amsterdammer die vanuit het centrum is verhuisd naar Noord.

Hennie op de Weegh woont sinds een aantal jaar in Noord, in het Noorderkwartier om precies te zijn. Daarvoor woonde en werkte hij in het centrum. ‘Toen ik begon met werk, dat was in de binnenstad, zeiden de collega’s: boven het IJ houdt Nederland op hoor.’ Snel groeiend stadsdeel Ook geboren Noorderling Sascha Nieuwenhuizen had vroeger het één en ander uit te leggen als ze vertelde dat ze in Noord woonde. ‘Waar is dat dan? Dat hoort toch niet echt bij Amsterdam?’ Inmiddels is Noord het snelst groeiende stadsdeel van de stad. Dit jaar heeft het de grens van 100.000 inwoners gepasseerd, in 2010 waren dat er nog 86.000. Daarnaast komt het stadsdeel voor op lijstjes van de meest hippe buurten van de wereld. Dat merkt Sascha ook. ‘Aan het IJ is dat natuurlijk allemaal begonnen (...) nu komen mensen hier naar toe om uit eten te gaan en voor feestjes.’



Hennie op de Weegh - bewoner

Gebied in ontwikkeling Het gebied is dus aan het veranderen. Onder andere door de komst van de Noord/Zuidlijn twee jaar geleden. Een Noorderling die we op het Buikslotermeerplein spreken is positief over de veranderingen. ‘De metro is echt perfect, het is nu echt de stad.’

Quote 'Nu komen mensen hier naar toe om uit eten te gaan en voor feestjes.’ Sascha nieuwenhuizen - geboren noorderling

Maar niet alle Amsterdam Noord bewoners zijn er blij mee. ‘Het gaat met een bloedgang achteruit, het landelijke, het dorpse is weg’, zijn enkele reacties op straat. Ondanks de veranderingen zien veel bewoners Noord nog wel als een ‘stukje echt Amsterdam’. ‘Aan de overkant van het IJ is het voor de toeristen, dit is nog voor ons.’ Wat er volgens Hennie op de Weegh nog wel mist is een een plek om samen te komen. 'Bij het metrostation zou je een mooi horecaplein kunnen maken.'

Sascha Nieuwenhuizen - bewoner

Combinatie tussen het dorpse en stedelijke Voor Hennie op de Weegh is het juist de combinatie van het dorpse en het stedelijke wat het wonen hier zo interessant maakt. ‘Ik stap hier op de metro en met zes minuten ben ik op de Dam.’ De enige aanspraak op straat die op de Weegh had in het centrum waren toeristen die hem de weg vroegen. ‘Hier zeggen de mensen gedag en maken ze een praatje.’ Student Jim van Oostrom, die in Noord woont omdat hij de binnenstad te druk vindt, staat ook heel erg open voor contact met de mensen in zijn buurt. ‘We moeten gewoon iets organiseren, iets leuks, niet te commercieel, iets liefs, zoals je van Amsterdam gewend bent.’ Voor Hennie op de Weegh was het ook de ruimte die hem naar Noord heeft gebracht. ‘In de binnenstad moet je recht naar boven kijken om de lucht te zien, en hier heb je het gewoon.’ Maar als hij vanuit zijn woning naar buiten kijkt valt hem wel wat op. ‘Wat hier buiten loopt is of met een hond, of met een kind, of met een rollator.’ De komende jaren wordt er nog volop bijgebouwd in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Alle werkzaamheden zullen op z'n vroegst in 2025 afgerond zijn.