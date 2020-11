Noodopvang voor dak- en thuislozen vanwege nieuwe coronamaatregelen

De noodopvang geldt tot 18 november, tenzij door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt besloten dat de noodopvang langer open moet blijven. 'Het is belangrijk dat dak- en thuislozen in deze tijd een plek hebben om heen te gaan', aldus wethouder Simone Kukenheim (Zorg). 'Het gaat niet alleen om nachtopvang, maar ook om dagopvang. De inloopvoorzieningen blijven dus open zodat mensen ook overdag een plek hebben om op te warmen, te eten en gebruik te maken van sanitaire voorzieningen.'

Hostels

In tegenstelling tot in het voorjaar wordt de nachtopvang niet georganiseerd in sporthallen. Opvanglocaties zijn onder meer enkele hostels en het opvangcentrum aan de Transformatorweg. Het zal initieel gaan om 270 nachtopvangplekken. Dak- en thuislozen kunnen zich vanaf vrijdag 6 november melden bij de GGD op de Jan van Galenstraat. Het Leger des Heils, HVO-Querido en de Regenbog Groep zullen de opvang organiseren en begeleiden.