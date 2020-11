Hoe ga jij de feestdagen vieren? Doe mee met de AT5-enquête

Het worden dit jaar andere feestdagen dan voorgaande jaren. Door de coronamaatregelen zullen er waarschijnlijk beperkingen zijn in de mogelijkheden om feest te vieren of familie en vrienden te bezoeken. Het AT5-panel wil weten hoe Amsterdammers de feestdagen vieren in coronatijd.

Door de coronamaatregelen is de kans groot dat het vieren van een feestje of het bezoeken van familie en vrienden niet op de manier zal gaan zoals we gewend zijn. Daarnaast gelden er beperkingen bij het afsteken van vuurwerk en het reizen naar het buitenland. AT5 wil weten hoe jij dit jaar de feestdagen viert en wat de coronamaatregelen voor jou de komende tijd betekenen. Moet je Sinterklaas, kerst of oud en nieuw met minder mensen vieren of gaat je wintersportvakantie niet door vanwege het negatieve reisadvies? Meld je aan voor het AT5-panel om mee te doen aan deze en de toekomstige AT5-enquêtes. Na de aanmelding krijg je binnen enkele dagen vanzelf het onderzoek in jouw mailbox. De onderzoeksresultaten worden door AT5 gebruikt voor nieuwsreportages en -artikelen. De bevindingen leggen we ook voor aan experts, politici en andere betrokkenen. Het invullen van het aanmeldformulier duurt zo'n drie minuten. We delen jouw gegevens niet met derden. Meer hierover kun je vinden in ons privacystatement. Meedoen? Dat kan via deze link.