Stadsdeelbestuur Zuidoost: trek subsidie voor G-buurt in

Als het aan het bestuur van stadsdeel Zuidoost ligt, wordt de subsidie voor de G-buurt ingetrokken. Afgelopen zomer bleek dat de oud-voorzitter van de stichting die het geld ontvangt, diefstal had gepleegd.

Het project is deel van een Amsterdamse pilot om burgers meer invloed te geven bij de inrichting van hun woonwijk en ging een jaar geleden van start. Maar nadat de diefstal van de voormalig voorzitter naar buiten was gekomen, viel de Stichting Democratisering G-Buurt uit elkaar.

Dat laatste is de aanleiding geweest voor het stadsdeelbestuur om de intrekking van de subsidie te adviseren. Het draagvlak voor de stichting, waarvan het bestuur op dit moment uit één persoon bestaat, is volgens het stadsdeelbestuur namelijk fors afgenomen.

Geld mogelijk toch naar G-buurt

Het stadsdeelbestuur benadrukt wel dat het besluit geen reflectie is van het vertrouwen in het huidige bestuur. 'Voor het stadsdeel is duidelijk dat het huidige bestuur zich tot het uiterste heeft ingespannen om de ontvreemde subsidiegelden terug te vorderen.'

Als het college het advies van het stadsdeelbestuur overneemt, zal worden gekeken of het geld mogelijk op een andere manier in de G-buurt kan worden geïnvesteerd.