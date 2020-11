Afvaloverlast, ergenis nummer 1 onder Amsterdammers: hoe krijg je de stad schoner?

Afvaloverlast is met stip de allergrootste ergernis van Amsterdammers. En ook die van wethouder Reiniging, Laurens Ivens. Vooral tijdens de coronacrisis is de hoeveelheid afval toegenomen. De gemeente is daarom met een afvaloffensief begonnen om de stad schoner te krijgen.

In Gaasperdam in Zuidoost klagen bewoners steen en been. Al dagenlang liggen er bergen afval naast de ondergrondse containers. 'Dit is al sinds dinsdag', zucht een bewoner. 'Er lopen ratten rond en vogels maken de zakken open, dus het wordt één grote zooi.'

Sinds de coronatijd wordt er in totaal een kwart meer afval aangeboden door de Amsterdammers. Zo is het huishoudelijke afval met 8 procent toegenomen. De hoeveelheid aangeboden grofvuil is zelfs met twintig procent gestegen en het glas met 17 procent. Ook wordt er 8 procent meer plastic weggegooid, en bijna 2 procent meer papier.

Maar dat afval belandt vaak op straat in plaats van in de containers. Op 150 plekken in de stad is het echt een groot probleem. Een deel van de Amsterdammers negeert vanuit gemak de regels, maar ook steekt de gemeente zelf de hand in eigen boezem en start daarom een afvaloffensief. Zo werken afvalcontainers niet altijd of worden ze niet op tijd geleegd.

Boetes

Dat moet beter volgens wethouder Ivens. 'We hebben afgesproken dat we veel intensiever inzetten op het schoner krijgen van de stad. De gemeente moet zijn zaken op orde hebben, zo zijn we intensiever aan het handhaven. Sinds juli rijden er dagelijks 14 toezichthouders langs 150 locaties waar veel afvaloverlast is. Die constateerden 1000 overtredingen per week.