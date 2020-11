Coentunnel volgende week vier nachten (deels) gesloten

Voor onderhoudswerkzaamheden is de Coentunnel komende week vier nachten gesloten. Maandag tot en met donderdag is er iedere nacht 1 van de 4 tunnelbuizen dicht.

Alleen in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 november geeft dat enige vertraging voor het verkeer, als er van 22.00 uur tot 05.00 uur gewerkt wordt in de tunnelbuis van Amsterdam richting Zaandam. Het verkeer richting Amsterdam-Noord wordt dan namelijk door de wisselbuis geleid en moet draaien bij afrit 3 (Westzaan) op de A8. De extra reistijd bedraagt circa 10 minuten.

Ook kan het verkeer richting Zaandam in deze nacht gebruik maken van de Zeeburgertunnel en Ring Noord. In de andere nachten kan het verkeer sneller door de andere tunnelbuizen. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Inspectie tunnelsystemen

Rijkswaterstaat beheert in totaal negentien tunnels in het Nederlandse snelwegennet. Ook de Coentunnel valt daaronder. Om deze tunnels in goede conditie te houden vinden er regelmatig inspecties en onderhoudswerkzaamheden plaats. Zo inspecteren we onder andere de verlichting, brandmeldinstallatie, ventilatiesystemen en reinigen we de tunnelwanden en testen we de waterafvoer.