Van 374 naar 307 nieuwe coronabesmettingen in de stad

In de afgelopen 24 uur werden er 5 (1081 in totaal) nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in Amsterdam. Gisteren waren er geen sterfgevallen, maar vandaag worden er 8 coronapatiënten gemeld die zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er nu 32.779 Amsterdammers positief getest.

Woensdag bleek uit cijfers van de GGD dat het aantal Amsterdammers dat positief getest is, vorige week met dertig procent gedaald is ten opzichte van de week daarvoor. Het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners per week lag op 395.