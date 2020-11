Tientallen wapens afgegeven tijdens wapeninleveractie 'Amsterdam Ontwapent'

Messen, boksbeugels, kogels en vuurwapens. Er zijn deze week al tientallen wapens ingeleverd op verschillende politiebureaus in de stad. Opvallend: tot gisteravond zijn al zeker tientallen echte vuurwapens ingeleverd.

Amsterdammers kunnen hun wapen deze week straffeloos inleveren op acht bureaus in Amsterdam en één in Diemen. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie zijn de actie gestart, omdat er grote zorgen zijn over het toenemende wapenbezit -en gebruik onder vooral jonge Amsterdammers.





Niet zelden treffen agenten tieners aan die de straat op gaan met messen en er niet voor terugdeinzen die ook te gebruiken. 'We hebben zelfs jongens van 10, 11 jaar gezien die een mes bij zich droegen', vertelt Eric Bons van de Amsterdamse politie.