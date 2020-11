Dierenambulance slaat alarm wegens mogelijke vogelgriep: 'Ganzen vallen uit de lucht'

'Afgelopen zaterdag vielen er kort na elkaar vijf ganzen uit de lucht', vertelt een woordvoerder van de dierenambulance. Ze vielen verspreid over de regio, waaronder Amstelveen, Vinkeveen en Mijdrecht. 'Een plofte neer op een hockeyveld.'

Bijna alle aangetroffen vogels bleken een trillende nek te hebben. 'Dat lijkt het ziektebeeld te zijn, een soort parkinson in de nek.' De zieke vogels zijn met spoed getest. 'Van een gans kreeg ik gisteren de uitslag binnen en het dier is inderdaad positief getest op vogelgriep.'

Vogelopvang

De angst bestaat dat de vogelgriep toeslaat bij vogelopvang De Toevlucht in Zuidoost. 'Daarom zullen we hulpbehoevende vogels die de symptomen van de vogelgriep hebben, uit voorzorg euthanaseren en niet overbrengen naar zo'n grote vogelopvang.'

Wie zieke wilde vogels ziet, wordt verzocht om direct de dierenambulance te bellen en de dieren niet aan te raken. Het kan gaan om eenden, ganzen, zwanen, roofvogels, kauwen, kraaien en meeuwen. De dieren worden met extra voorzorgsmaatregelen opgehaald.

Vogelgriep

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee, zoals kippen of kalkoenen, en andere vogelsoorten, waaronder meeuwen en zwanen. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Op diverse andere plekken in het land is de vogelgriep inmiddels geconstateerd.