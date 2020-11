Erik ten Hag was verbijsterd over positieve uitslagen: 'Er is iets fout gegaan met die testen'

Voor Ajax komt er aanstaande zondag uit tegen FC Utrecht een einde aan blok twee van het seizoen. Tijdens de perscoferentie vanmiddag gaat over die wedstrijd, maar vooral over de bewogen periode die de ploeg van Erik ten Hag achter de rug heeft. Er werd met historische cijfers gewonnen van Venlo, er werd verloren in Groningen. In de Champions League is het spel goed, maar de resultaten blijven nog achter en afgelopen maandag trof het coronavirus zijn selectie.