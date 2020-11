Halsema over terugdringen ramen op de Wallen: 'Mensen moeten erin gaan geloven'

De plannen om het aantal ramen op de Wallen terug te dringen en een deel van de prostitutie elders in de stad onder te brengen, zullen behoorlijk wat tijd kosten en ook de nodige weerstand oproepen. Toch heeft burgemeester Halsema goede hoop dat het gaat lukken, zo zegt ze vrijdagavond op AT5. 'Je kan zo'n historisch gegroeide binnenstad niet per decreet door de overheid veranderen. Dat kost tijd, dat moet organisch, mensen moeten erin gaan geloven.'

Uit een marktverkenning is gebleken dat er exploitanten zijn die mogelijk belangstelling hebben voor zo'n erotisch centrum. 'Maar', zegt de burgemeester, 'de kans dat dat slaagt als tegelijkertijd de Wallen volledig openblijven is niet zo groot. Dus als de raad inderdaad voelt voor een erotisch centrum op een andere plek, dan zal dat gepaard moeten gaan met vermindering van het aantal ramen.'

Het sluiten van ramen is geen makkelijke boodschap voor de Wallenondernemers, realiseert ook Halsema zich. 'Natuurlijk levert het ook weerstand op, met name bij seksexploitanten, dat begrijp ik. Er is overigens een hele goede mogelijkheid dat seksexploitanten een onderdeel worden van het erotisch centrum, het kost ook tijd om daaraan te wennen. Ik zie tegelijkertijd het afgelopen anderhalf jaar, en dat zie je ook in de brandbrief van de ondernemers en inwoners uit de binnenstad, het moment ontstaan om wel degelijk te gaan ingrijpen.'

Er is een 'shortlist' gemaakt met locaties waar het erotisch centrum zou kunnen komen. Halsema hoopt dat het een aantrekkelijk gebouw wordt, waar naast sekswerkers ook horeca in gevestigd wordt, om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 'Als het een grauwe, onherbergzame plek wordt, dan zal het voor omwonenden en bedrijven in de buurt heel vervelend zijn. Maar je kan er ook voor zorgen dat het wél aanlokkelijk is, dat het veilig is, dat er ook cafés inzitten.'

'Het is niet van vandaag op morgen gebeurd. Ik zie tegelijkertijd dat de inwoners en ondernemers in de binnenstad de dringende behoefte hebben om deze discussie wel te gaan voeren. Want de aanwezigheid van prostitutie op de Wallen bepaalt wel sterk de atmosfeer, en dat is de afgelopen jaren heel erg veranderd.'

