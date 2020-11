Ajax wint probleemloos van FC Utrecht

Ajax heeft in een niet al te spannende wedstrijd gewonnen van FC Utrecht (0-3). De Amsterdammers maakten de drie doelpunten allemaal in de tweede helft.

Ajax nam direct na de aftrap het initiatief en was veel aan de bal. De eerste kans voor de Amsterdammers was na een scherpe voorzet van Zakaria Laybad. Joris van Overeem van Utrecht kon de bal vlak voor de doellijn weghalen.

De 0-1 viel bijna in de 20e minuut. Na een voorzet van Antony kon Labyad uithalen, maar doelman Maarten Paes van de Utrechters hield zijn ploeg met een redding overeind. Vier minuten later kreeg de thuisploeg een kans om de score te openen, maar Mahi had net iets te veel tijd nodig om af te ronden.

Balbezit

In het eerste halfuur had Ajax ruim zeventig procent balbezit, maar van een hoog tempo was zeker geen sprake. Zo'n tien minuten voor de rust had Tadic een uitgelezen kans om Ajax op voorsprong te zetten, maar de bal raakte de onderkant van de lat.

Na rust bleef Antony geblesseerd achter in de kleedkamer. De aanvaller greep net voor de drinkpauze naar zijn hamstring.

Het eerste gevaar in de tweede helft kwam van Ajax. Een bal van Neres eindigde net naast het doel. Ook Utrecht kreeg een kans om op voorsprong te komen: Mahi gaf een voorzet op Kerk, maar die schoot van dichtbij naast de goal van Onana. Aan de andere kant ging een schot van Tagliafico net over het doel.

Klaassen

In minuut 62 kwam Ajax dan toch op voorsprong. Davy Klaassen stond weer eens op de juiste plek en schoot raak na goed voorwerk van Labyad, Neres en Tadic. Nog geen tien minuten later verdubbelde Ajax de voorsprong. Tadic schoot een penalty in de hoek, nadat er even daarvoor een overtreding was gemaakt op Traoré.

In de blessuretijd werd de eindstand op het scorebord gezet. De sterk spelende Klaassen zette goed druk en bediende de ingevallen Promes. Hij rondde af nadat de bal via een Utrecht-speler bij hem terug was gekomen. Eindstand: 0-3.

Ajax blijft daarmee koploper in de Eredivisie. De andere ploegen bovenin komen later vandaag in actie.