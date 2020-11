Gravenberch over 0-3 winst op Utrecht: 'Wij hadden de kracht om eroverheen te gaan'

De middenvelder blikt tevreden terug op de geleverde teamprestatie, al wist Ajax de wedstrijd pas in de tweede helft naar zich toe te trekken. 'We kregen wel wat kansen, maar we zochten echt ons spel. In de tweede helft ging dat beter en dan zie je dat je die goal scoort. Dan wordt Utrecht ook wat vermoeider en dan hebben wij gewoon de kracht om eroverheen te gaan', vertelt hij.

Coronabesmettingen

Met de zege op FC Utrecht sluit Ajax een goede week af, waarin de Amsterdammers ook hun eerste Champions League-overwinning boekte tegen FC Midtjylland. De dag voor die wedstrijd was het echter wel even schrikken voor de Ajacieden toen het vanwege positieve coronatesten bij meerdere spelers onduidelijk was of zij mochten spelen, waaronder Gravenberch.

'Het was een beetje hectisch. Eerst niet, dan wel', zegt hij. 'Ik dacht ook: "huh, ben ik positief?". Ik had geen klachten. Maar eerst testten we dus positief, en daarna weer negatief en toen mochten we gewoon spelen. We bleven er wel gewoon rustig onder en uiteindelijk is het gewoon goedgekomen.'