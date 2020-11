Amerikaanse Amsterdammers na winst Biden: 'Mix van opluchting en blijdschap'

Robertson kreeg al vroeg veel berichtjes dat Biden zou hebben gewonnen, maar wilde het pas echt geloven toen persbureau Associated Press zijn overwinning bekendmaakte. 'Ik heb mijn familie in Californië gebeld en een Amerikaanse vriendin die ook in Amsterdam woont huilend opgebeld. Het is voor ons, en voor iedereen die op Biden heeft gestemd, zo'n geweldig moment', lacht ze.

Smith komt uit de staat Pennsylvania, waar de uitslag doorslaggevend was voor Bidens overwinning. 'Ik ben supergelukkig dat hij heeft gewonnen en ook dat mijn staat daar de doorslag in gaf', vertelt Smith. 'Ik denk dat wij allemaal, in ieder geval iedereen in mijn familie en vriendengroep, erg blij zijn dat we nu een leider hebben die daadwerkelijk om mensen geeft en goed zal zijn voor het land en de wereld.'

Robertson vierde de overwinning van Biden, en misschien ook vooral het verlies van Trump, zaterdagavond met champagne. 'Het is een mix van opluchting, blijdschap en het gevoel dat deze nachtmerrie in ieder geval voor het grootste deel voorbij is. '