Protestantse Kerk belijdt schuld tijdens herdenking Kristallnacht

De Nederlandse Protestantse Kerk heeft vanmiddag bij de nationale herdenking van de Kristallnacht schuld erkend aan de Joodse gemeenschap voor het handelen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, gaf in een toespraak toe dat de kerk toen heeft bijgedragen aan een antisemitisch klimaat.

De herdenking van de Kristallnacht, een door de nazi's georganiseerde pogrom waarbij joden in heel Duitsland werden aangevallen en vermoord, werd dit jaar gehouden in de Rav Aron Schuster synagoge in Zuid. Omdat er vanwege de huidige coronamaatregelen geen publiek bij aanwezig kon zijn, was de herdenking te volgen via een livestream.

De Reuver vertelde dat de kerk geen excuses maakt, maar wel schuld belijdt. "De Protestantse Kerk wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme kon groeien', zei hij.

Krachtige boodschap

Eddo Verdoner, voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO), reageerde in een toespraak blij op de schuldbelijdenis en noemde het 'een mooi en welkom gebaar' van de kerk die zich volgens hem te weinig heeft verzet tegen de Duitse bezetter. 'Met deze verklaring kan de kerk aan toekomstige generaties een krachtige boodschap meegeven. Wees geen meeloper, maar sta op en vertrouw op je eigen morele kompas'.