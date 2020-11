Politiechef Paauw boos om socialmedia-berichten jongerentak BIJ1: 'Een grove belediging'

Radicaal publiceerde vandaag een 'satirische flyer' op Instagram met daarop de vragen 'verdedig jij graag onderdrukkers?', 'haal jij jouw zelfwaarde uit macht?', 'jouw racisme ongestraft kwijt kunnen?' en 'sla jij mensen die je niet begrijpt in elkaar?' gevolgd door de tekst 'dan zoeken we jou!'.

In het bericht bij de afbeelding schrijft Radicaal 'we helpen Ferdinand Grapperhaus (minister van Justitie & Veiligheid, red.) even met zijn werving. Herken je je hierin? Dan ga je je thuis voelen bij de politie.' De Amsterdamse politiechef schrijft op de website van de politie dat hij zich genoodzaakt voelde te reageren.

Paauw: 'De onterechte en kwetsende manier waarop politiemensen worden weggezet is een grove belediging en volledig misplaatst. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar het is spijtig te moeten constateren dat op basis van vooroordelen en generalisaties politiek bedreven wordt.'