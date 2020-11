Huisartsen nemen deel van zorg voor coronapatiënten over van ziekenhuizen

Huisartsen en thuiszorgorganisaties gaan helpen bij het opvangen van coronapatiënten uit ziekenhuizen in de stad. Op die manier kunnen de patiënten eerder naar huis en worden de ziekenhuizen ontlast.

Het gaat om coronapatiënten die al grotendeels hersteld zijn, maar die nog wel enige dagen zuurstof en medicijnen nodig hebben. Bij deze patiënten is het zuurstofgehalte in het bloed vaak nog te laag. Normaal gesproken zouden zij nog enige dagen in het ziekenhuis moeten blijven liggen.

Zelf zuurstofgehalte meten

Patiënten gaan naar huis met zuurstof, ontstekingsremmer dexamethason en een

antistollingsmiddel. Ze krijgen vooraf een instructie hoe ze het zuurstofgehalte in hun bloed kunnen meten. Die waardes geven ze drie keer per dag door aan hun huisarts. Een wijkverpleger kan eventueel thuis hulp bieden. De verwachting is dat zowel de zuurstof als de medicijnen na een paar dagen afgebouwd kunnen worden.

Door de samenwerking moeten ziekenhuizen in de stad ontlast worden. Op die manier moet er meer ruimte ontstaan voor zowel corona- als niet-coronapatiënten. Aan de samenwerking doen mee het Amsterdam UMC, het OLVG, het BovenIJ ziekenhuis,

Cordaan, Amstelring, Evean en het Crisisteam huisartsen Amsterdam.