Dijkversterking Zeeburgereiland: 'Om in de toekomst droge voeten te houden'

Het Zeeburgereiland is flink in ontwikkeling met de aanleg van de Sluisbuurt. Om wonen in de nieuwe buurt mogelijk te maken moet eerst de Zuider IJdijk versterkt worden. 'Het eiland grenst aan buitenwater en de dijk voldoet niet aan de huidige richtlijnen', legt omgevingsmanager Umut Uçar uit in het AT5-programma Het Verkeer . 'De dijk wordt nu verhoogd om in de toekomst droge voeten te houden.'

Graafmachines zijn op dit moment druk bezig met het aanbrengen van zand. De dijk wordt niet alleen verhoogd maar ook versterkt. Om te dijk te verstevigen worden er 'zinkstukken' in het water geplaatst. Deze zinkstukken bestaan uit bosjes wilgentakken die als een rooster geknoopt worden. 'Als het rooster in elkaar zit laten we het met stortstenen afzinken in het water', aldus de uitvoerder van het werk.

Een jongen die vaak op het Zeeburgereiland komt is benieuwd hoe de dijk er straks uit komt te zien. Hierop heeft Uçar een duidelijk antwoord. 'Als we klaar zijn met de dijkversterkingswerkzaamheden gaan we de dijk opnieuw inrichten. Er komt een nieuwe rijbaan met een apart fietspad en onderaan de dijk komt een wandelpad. Zo moet de Zuider IJdijk een veilige ontsluitingsweg worden die voorbereid is op de toekomst.'

Voorbijgangers die we spreken zijn over het algemeen vrij positief over de werkzaamheden. 'Het is wel nodig om wat aan de dijk te doen als ze hier een hele nieuwe wijk gaan bouwen', vertelt één van hen.' Een dame die dagelijks over de dijk wandelt ziet ook minpunten. 'Ik denk dat het goed is dat er woningen bij komen maar een authentiek creatief stukje Amsterdam verdwijnt weer.' Daarmee verwijst ze naar de creatieve broedplaatsen die nu nog op het eiland gevestigd zijn.

Omleiding voor al het verkeer

De vele gele borden op het Zeeburgereiland laten het al zien, de werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer. 'Voor autoverkeer hebben we twee omleidingen ingesteld, de één via Steigereiland en de ander via de Sluisbuurt', legt Uçar uit. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van een doorsteek of via de Amsterdamsebrug.



De werkzaamheden aan de Zuider IJdijk duren nog tot eind 2022.