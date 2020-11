Zelf aan de slag met de Duurzame Wegwijzer: 'Ik denk dat elke verandering een verschil kan maken'

Amsterdam heeft de ambitie een stad te worden die op schone energie draait. In 2030 moet de CO2 uitstoot met 55% verminderen. Het is de bedoeling dat Amsterdammers ook zelf in beweging komen. Om ons daarbij te helpen heeft de gemeente de zogenaamde 'Duurzame Wegwijzer'gelanceerd. Guillaume de la Ruée woont in een gerenoveerde Amsterdamse Schoolwoning en is enthousiast.

In het AT5-programma Amsterdam Informeert laat Guillaume zien wat hij thuis zoal aangepakt heeft om het milieu te helpen. 'Wij zoeken altijd naar een duurzaam alternatief voor iets wat gangbaar is. Wij hebben bijvoorbeeld voor een ondervloer van houtvezel gekozen, die deze ruimte en het geluid goed isoleert.' Met de Duurzame Wegwijzer kun je in een paar kliks zien welke duurzame stappen je zou kunnen ondernemen om je woning, bedrijf of vervoer te verduurzamen. Met kleine aanpassingen kun je soms al een hoop winst boeken. 'Achter mijn radiator heb ik radiatorfolie geplaatst, dat is reflecterende folie', vertelt Guillaume. 'Daardoor warmt de kamer sneller op en bespaar je ongeveer vijftien procent van je stookkosten.'

Guillaume in de weer met isolatiemateriaal

Quote Achter mijn radiator heb ik radiatorfolie geplaatst. Daardoor bespaar je ongeveer vijftien procent van je stookkosten Guillaume de la Ruée

Met de Duurzame Wegwijzer kunnen Amsterdammers ook de hulp inroepen van een deskundige. Die geeft gratis persoonlijk advies. In deze coronatijd gaat dat online. De energiecoaches gaan in gesprek met bewoners over hoe zij zelf in hun eigen woning energie kunnen besparen. 'Dat gaat vaak over kleine gedragsveranderingen: anders douchen, anders verwarmen, ledverlichting nemen', legt Brenda Serrée van !WOON uit. 'Zo kunnen ze besparen op hun energierekening en zijn ze beter bezig voor het milieu.'

Guillaume voor zijn huis

'Als je leest hoe het met de natuur en de biodiversiteit gaat, dan gaat het helemaal niet goed', zegt Quillaume. 'Daarom voel ik een plicht als burger om daar iets aan te doen. Door mijn gedrag kan ik invloed hebben en ik denk dat elke verandering het verschil kan maken.'