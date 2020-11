Kale en Kokkie zijn '100 procent coronavrij' na boks met Davy Klaassen

'Ik zou niet weten waarvoor wij in quarantaine hadden moeten gaan', zegt Kale. Vorige week zondag stonden de fans ook bij De Toekomst, toen kwam Davy Klaassen het sportpark afrijden, die stopte even voor de twee waarna ze elkaar begroette met een boks. 'Wij wisten al dat die test met Davy niks was, wij zijn 100 procent coronavrij', zegt Kokkie.

Onana, Tadic, Klaassen, Gravenberch en Stekelenburg testte vorige week in eerste instantie positief, maar mochten na een hertest toch afreizen naar Denemarken, waardoor de problemen minder groot waren dan dat ze in eerste instantie leken. 'Het heeft wel zijn weerslag op die wedstrijd gehad, dat weet ik zeker', zegt Kale.

